Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 22 ноября 2025Мир

Макрон прокомментировал план США по Украине

Макрон: Мирный план США по Украине хороший, но его необходимо доработать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал хорошим план США по урегулированию конфликта на Украине, но отметил, что его необходимо доработать. Слова политика приводит Reuters.

Он отметил, что американский план направлен на достижение мира и содержит пункты о суверенитете и гарантиях безопасности, однако является лишь основой для дальнейшей работы.

«Однако это основа для работы, которая должна быть рассмотрена повторно, как мы делали это прошлым летом, так как этот план в первую очередь не был согласован с европейцами», — сказал французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план по Украине не является окончательным предложением. Он подчеркнул, что Вашингтон прежде всего хочет добиться мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеолог «войны до последнего украинца» высказался о мирном плане Трампа

    Журова оценила арест трехкратного чемпиона мира из России

    Украинцам в Германии посоветовали искать работу после отмены пособий

    Стало известно о попытках Европы замедлить Трампа в урегулировании на Украине

    В ДНР начались перебои с электроснабжением из-за ВСУ

    Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать план по Украине

    Скончался известный украинский музыкант

    Алсу вынуждено прервала концерт

    Стало известно об удивлении чиновников в США из-за мирного плана Трампа

    Макрон прокомментировал план США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости