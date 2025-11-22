Макрон прокомментировал план США по Украине

Макрон: Мирный план США по Украине хороший, но его необходимо доработать

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал хорошим план США по урегулированию конфликта на Украине, но отметил, что его необходимо доработать. Слова политика приводит Reuters.

Он отметил, что американский план направлен на достижение мира и содержит пункты о суверенитете и гарантиях безопасности, однако является лишь основой для дальнейшей работы.

«Однако это основа для работы, которая должна быть рассмотрена повторно, как мы делали это прошлым летом, так как этот план в первую очередь не был согласован с европейцами», — сказал французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план по Украине не является окончательным предложением. Он подчеркнул, что Вашингтон прежде всего хочет добиться мира.