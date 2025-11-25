Мостовой назвал фаворита матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной»

Мостовой назвал «Барселону» фаворитом матча Лиги чемпионов против «Челси»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворита матча общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси». Об этом сообщает «Ставка ТВ».

Экс-игрок отдал предпочтение каталонцам. «Все-таки у "Барсы" креатива, как мне кажется, больше. Больше идей, больше решений, они могут в любой момент что-то придумать, выйти из ситуации, обострить», — заявил Мостовой.

По мнению Мостового, «Барселона» должна выиграть с разницей в один мяч. «Но не удивлюсь, если и ничья будет», — добавил он.

Матч пройдет во вторник, 25 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитом «Челси», на победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2,21. Победа «Барселоны» котируется коэффициентом 3,05. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,00.