Из жизни
19:41, 25 ноября 2025Из жизни

Мужчина победил 240 человек в конкурсе по безделью

В Китае мужчина победил в конкурсе по безделью, не вставая с матраса
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Douyin

В китайском городе Баотоу 23-летний мужчина пролежал на матрасе 33 часа 35 минут и выиграл конкурс по безделью. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Конкурс организовал производитель матрасов. Чтобы победить, требовалось пролежать дольше всех. Разрешалось вертеться, читать и пользоваться телефоном, а также заказывать еду и есть лежа на животе. Правила строго запрещали садиться или вставать с матраса. Нельзя было даже ходить в туалет, поэтому многие лежали в подгузниках.

Попытать счастья решили около 240 человек, но большинству из них не хватило лени, чтобы долежать до победы. К концу суток 186 участников не выдержали и встали. Спустя 33 часа и девять минут на матрасах остались трое самых стойких: двое мужчин и девушка. Организаторы решили усложнить им задачу и потребовали одновременно поднимать руки и ноги. Спустя 24 минуты остался только один.

Призы получат все трое: три тысячи юаней (33 тысячи рублей) за первое место, две тысячи (22 тысячи рублей) — за второе, и тысячу (11 тысяч рублей) — за третье. Победитель собирается потратить выигрыш на ужин в ресторане для друзей.

В 2024 году сообщалось, что в Гонконге прошел очередной турнир по ничегонеделанию. Участвовали более 70 человек. От них требовалось целых 90 минут сидеть и ничего не делать. За чрезмерную подвижность и ускоренное сердцебиение могли дисквалифицировать.

