На Украине поспорили о сходстве Зеленского и Джона Сноу из «Игры престолов»

Украинская журналистка Падалка сравнила Зеленского с Джоном Сноу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Украинская журналистка Леся Падалка сравнила президента Украины Владимира Зеленского с персонажем сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Аллюзия на героя саги возникла у украинцев после пятничного обращения главы государства относительно представленного США мирного плана. Однако с таким образом поспорила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Но Джон Сноу был бездарным полководцем и правителем, без плана и стратегии, хотя харизматичным и с благими намерениями», — ответила она. Нардеп добавила, что персонаж часто поддавался эмоциям и в итоге был вынужден пожертвовать родным человеком. По ее мнению, «образ так себе».

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится в критическом моменте истории и пребывает под беспрецедентным уровнем давления.

