На Украине признали стремительное продвижение российской армии

Военный Жорин признал, что российская армия стремительно продвигается в зоне СВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации значительно ухудшается: российская армия ведет стремительное наступление. Это признал замкомандира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин, его слова приводит украинское издание «Страна».

«На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация», — написал Жорин, отметив, что ВС России продвигаются с невиданной скоростью. Он также подчеркнул, что речь ведется уже не о потере конкретных населенных пунктов, а об улучшении оперативного обзора российских войск на целых направлениях.

Он добавил, что с каждым днем ситуация становится только хуже.

Ранее депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев заявил, что ВСУ срочно перебрасывают резервы из-под Красноармейска (украинское название — Покровск) к Запорожью.

