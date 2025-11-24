Россия
22:01, 24 ноября 2025

Стало известно о срочной переброске ВСУ к Запорожью

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) срочно перебрасывают резервы из-под Красноармейска (украинское название — Покровск) к Запорожью. Его слова приводит ТАСС.

Зубарев подчеркнул, что ВСУ срочно перебрасывают резервы к Запорожью после того, как российские военные взяли под контроль Затишье и фактически оказалась в пригороде Гуляйполя.

«Скорее всего, будут пытаться создать в срочном порядке новую линию обороны на подступах к Запорожью. Задача ВСУ в Гуляйполе — ценой жизни задержать наше продвижение», — сказал он.

22 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ заняли населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. В операции участвовала группировка войск «Восток».

