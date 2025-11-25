Забота о себе
Названы семь симптомов рака простаты

Уролог Ахмед призвал насторожиться при любых изменениях при мочеиспускании
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Рак простаты является одним из наиболее частых онкологических заболеваний у мужчин, заявил британский уролог, хирург Хашим Ахмед. Семь симптомов заболевания он назвал изданию Metro.

Ахмед подчеркнул, что насторожить должны любые изменения при мочеиспускании. По его словам, об онкологическом заболевании могут свидетельствовать частые позывы в туалет днем и особенно ночью, трудности с началом мочеиспускания и слабый поток мочи. Врач уточнил, что эти симптомы не всегда вызваны опухолью. Они также могут появиться при инфекции мочевыводящих путей или других нарушениях в работе предстательной железы.

Также уролог отметил, что при раке простаты мужчине может быть трудно остановить мочеиспускание. Другими симптомами этого онкологического заболевания Ахмед назвал ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, появление крови в моче, а также ситуации, при которых капли мочи продолжают выделяться после остановки мочеиспускания.

Ранее уролог Луис Отавио Торрес предупредил, что мужчины с плохой интимной гигиеной в будущем могут столкнуться с ампутацией пениса. По его словам, она может привести к раку полового члена.

