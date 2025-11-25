Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:43, 25 ноября 2025Культура

Орбакайте показала повзрослевшую дочь и удивила пользователей сети

Кристина Орбакайте показала, как изменилась ее дочь Клавдия за несколько лет
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте показала повзрослевшую дочь Клавдию и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео артистка продемонстрировала совместные публичные выходы с дочерью за несколько лет — с 2021 по 2025 годы. Подписчики певицы отметили то, как изменилась Клавдия, которая стала выше матери. «Как время летит! Клавочка так быстро выросла! Уже взрослая девушка!» — написала одна из поклонниц. «Вот что значит генетика», — добавила другая. «Такая взрослая уже стала!» — отметила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте выступила в израильском Ашдоде на фестивале «Звуки моря» и была раскритикована.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о явке с повинной по Буче

    Силуанов высказался о ненадежности доллара

    Сразу трое годовалых воспитанников российского детдома попали в больницу с травмами

    Россиян призвали готовить машины к зиме

    Сенатора отстранили от работы из-за выходки с паранджой

    Под Москвой школьница проглотила острый инструмент стоматолога

    Продюсеру «Ласкового мая» Разину посоветовали ждать «эффекта домино» после заведения дела

    Лавров призвал Каллас учить историю

    Европейцы захотели расширить совместное с Украиной военное производство

    Лавров задумался о коррупционных связях Киева с европейскими чиновниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости