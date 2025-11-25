Орбакайте показала повзрослевшую дочь и удивила пользователей сети

Кристина Орбакайте показала, как изменилась ее дочь Клавдия за несколько лет

Певица Кристина Орбакайте показала повзрослевшую дочь Клавдию и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео артистка продемонстрировала совместные публичные выходы с дочерью за несколько лет — с 2021 по 2025 годы. Подписчики певицы отметили то, как изменилась Клавдия, которая стала выше матери. «Как время летит! Клавочка так быстро выросла! Уже взрослая девушка!» — написала одна из поклонниц. «Вот что значит генетика», — добавила другая. «Такая взрослая уже стала!» — отметила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте выступила в израильском Ашдоде на фестивале «Звуки моря» и была раскритикована.