Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле

«Страсти»: Орбакайте раскритиковали за вокальные данные после концерта в Израиле

Певица Кристина Орбакайте выступила в израильском Аштоде на фестивале «Звуки моря» и была раскритикована. Об этом пишет сайт «Страсти».

Отмечается, что мероприятие прошло 18 сентября. Артистка решила исполнить не только свои композиции, но и песни Аллы Пугачевой. В результате зрители раскритиковали Орбакайте за вокальные данные. «Артистке явно не хватало дыхания на песне "Все сначала"», — говорится в материале.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что Фемида слепа, глуха и бессовестна в отношении Аллы Пугачевой, так как у нее до сих пор нет статуса иноагента.