Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

Актриса Поплавская: Фемида слепа, глуха и бессовестна в отношении Пугачевой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фемида слепа, глуха и бессовестна в отношении российской певицы Аллы Пугачевой, так как у нее до сих пор нет статуса иноагента. Так считает актриса Яна Поплавская, свой комментарий она дала в беседе с порталом «Страсти».

«Даже после ее интервью и рассказа об "уважаемом и прекрасном человеке" террористе [Джохаре] Дудаеве певицу не сделали иноагентом. В отношении некоторых персоналий, в их числе А.Б., наша Фемида слепа, глуха и бессовестна», — заявила Поплавская.

Актриса также возмутилась, что Пугачева получает пенсию около 67 тысяч рублей, в то время как другие пенсионеры — меньше 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Поводом для возбуждения дела могут стать слова артистки о том, что Дудаев был «порядочным человеком», и других высказываниях о нем в положительном ключе.

