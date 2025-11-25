Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
05:58, 25 ноября 2025Спорт

Передача Овечкина принесла его команде очередную победу

Передача Овечкина принесла «Вашингтон Кэпиталз» очередную победу в матче НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Передача российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принесла команде очередную победу в матче НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Овечкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и сделал голевую передачу.

Российский хоккеист сыграл 1514-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ, он сравнялся по число проведенных игр со Стивом Айзерманом и занял 23 место в истории лиги.

На поле со стороны «Кэпиталз» отметились Джейкоб Чикран, оформивший дубль на 7-й и 40-й минуте, а также Том Уилсон, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. У соперников на 46-й минуте гол забил Дентон Матейчук.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу в последних пяти матчах лиги, «Коламбус Блю Джекетс» потерпел второе поражение подряд.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал голевую серию в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в ночь на 23 ноября и завершилась победой «Тампы» со счетом 5:3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге при атаке беспилотников погиб местный житель

    Бенгальский тигр выволок ловца крабов из лодки и растерзал на глазах у его приятелей

    Парень ночью сделал глоток воды и оказался в неотложке

    Передача Овечкина принесла его команде очередную победу

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    На Западе заявили об унижении НАТО Россией и США

    Российский тревел-блогер нашел самый «русский» пляж в Европе

    ВСУ заминировали подходы к Отрадному

    Российские бойцы взяли в плен оставшихся без патронов боевиков ВСУ

    Зеленского предупредили о шатком положении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости