Передача Овечкина принесла его команде очередную победу

Передача Овечкина принесла «Вашингтон Кэпиталз» очередную победу в матче НХЛ

Передача российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принесла команде очередную победу в матче НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Овечкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и сделал голевую передачу.

Российский хоккеист сыграл 1514-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ, он сравнялся по число проведенных игр со Стивом Айзерманом и занял 23 место в истории лиги.

На поле со стороны «Кэпиталз» отметились Джейкоб Чикран, оформивший дубль на 7-й и 40-й минуте, а также Том Уилсон, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. У соперников на 46-й минуте гол забил Дентон Матейчук.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу в последних пяти матчах лиги, «Коламбус Блю Джекетс» потерпел второе поражение подряд.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал голевую серию в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в ночь на 23 ноября и завершилась победой «Тампы» со счетом 5:3.

