Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:28, 25 ноября 2025Экономика

Силуанов повторил обещание бороться с теневой экономикой

Силуанов сообщил о высокой готовности мер кабмина по борьбе с теневой экономикой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике России, эти меры уже находятся в высокой степени готовности. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

На прошлой неделе о том же самом министр говорил на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС), называя задачу одной из важнейших. Сам размер теневой экономики ведомство оценивает в 10 процентов от ВВП.

На этот раз Силуанов уточнил, что снижение величины теневого сектора повлияет на формирование доходов социальных фондов, в том числе фонда обязательного медицинского страхования.

До этого он говорил, что министерство сделает упор на снижении доли наличных денег в обороте, чтобы ограничить практику проведения платежей в обход контрольно-кассовой техники. Также Минфин обратит внимание на «трансграничное перемещение товаров и уплату по ним соответствующих налогов» и контроль за розничными точками продаж, в том числе от маркетплейсов, «на которых (...) еще есть компании, не в полном объеме соблюдающие налоговое законодательство».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

    Макрон назвал главную гарантию безопасности для Украины

    Мужчины и женщины обсудили последствия секса с лучшими друзьями

    Чемезов словами «противникам не снились» высказался об объемах производства оружия Россией

    Силуанов повторил обещание бороться с теневой экономикой

    Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде

    В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

    Макрон выступил против «капитуляции» Украины по мирному плану США

    США пообещали Украине достижение ее целей за счет принятия мирного плана

    Рубио отказался от встреч с Каллас

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости