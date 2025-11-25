Силуанов повторил обещание бороться с теневой экономикой

Силуанов сообщил о высокой готовности мер кабмина по борьбе с теневой экономикой

Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике России, эти меры уже находятся в высокой степени готовности. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

На прошлой неделе о том же самом министр говорил на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС), называя задачу одной из важнейших. Сам размер теневой экономики ведомство оценивает в 10 процентов от ВВП.

На этот раз Силуанов уточнил, что снижение величины теневого сектора повлияет на формирование доходов социальных фондов, в том числе фонда обязательного медицинского страхования.

До этого он говорил, что министерство сделает упор на снижении доли наличных денег в обороте, чтобы ограничить практику проведения платежей в обход контрольно-кассовой техники. Также Минфин обратит внимание на «трансграничное перемещение товаров и уплату по ним соответствующих налогов» и контроль за розничными точками продаж, в том числе от маркетплейсов, «на которых (...) еще есть компании, не в полном объеме соблюдающие налоговое законодательство».