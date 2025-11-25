Россия
07:18, 25 ноября 2025Россия

Появились подробности о боях с ВСУ под Купянском

Минобороны: Российские войска уничтожили технику ВСУ под Купянском
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские военнослужащие оказались в окружении на левом берегу реки Оскол. Помимо техники солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили ударные БПЛА и живую силу ВСУ.

Координаты для артиллерийских расчетов предоставляли операторы беспилотников.

22 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. В операции участвовала группировка войск «Восток».

