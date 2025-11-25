Появились подробности о боях с ВСУ под Купянском

Минобороны: Российские войска уничтожили технику ВСУ под Купянском

Российские войска уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские военнослужащие оказались в окружении на левом берегу реки Оскол. Помимо техники солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили ударные БПЛА и живую силу ВСУ.

Координаты для артиллерийских расчетов предоставляли операторы беспилотников.

22 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. В операции участвовала группировка войск «Восток».