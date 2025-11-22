Минобороны: Армия России заняла населенный пункт Новое Запорожье

Армия России заняла населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что сделали это бойцы из группировки войск «Восток». Каких-либо деталей об операции по освобождению Нового Запорожья в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что российские военные взяли населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике. Его освобождали бойцы из группировки войск «Юг».

Еще раньше военные из группировки «Восток» участвовали во взятии под контроль населенного пункта Радостное в Днепропетровской области.

Там же под контроль перешел район обороны противника площадью более 30 квадратных километров.