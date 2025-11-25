Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 24 ноября 2025Россия

Пушилин обвинил Зеленского в участии в коррупционных схемах в энергосфере Украины

Пушилин: Зеленский лично участвовал в коррупционных схемах в энергосфере
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал и руководил коррупционными схемами в энергетической сфере республики. В связи с этим украинского лидера ждет бесславный конец при любом развитии событий, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что пока неясно, предоставят ли соответствующие материалы для расследования НАБУ, и это покажет лишь время.

«Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — резюмировал глава ДНР.

Ранее газета The Washington Post писала, что положение Зеленского еще никогда не было настолько уязвимым, как сейчас в связи с коррупционным скандалом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

    США прекратили финансирование конфликта на Украине

    Зеленский отказался ехать в Вашингтон на этой неделе

    Над регионами России сбили более 30 беспилотников за три часа

    Зеленский собрался обсудить лично с Трампом спорные пункты мирного плана

    Захарова ответила на условия ЕС по достижению мира на Украине

    Россиянка уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

    Раскрыт биологический возраст 40-летнего Роналду

    Пушилин обвинил Зеленского в участии в коррупционных схемах в энергосфере Украины

    Мирные планы США и Европы по урегулированию на Украине сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости