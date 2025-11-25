Пушилин: Зеленский лично участвовал в коррупционных схемах в энергосфере

Президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал и руководил коррупционными схемами в энергетической сфере республики. В связи с этим украинского лидера ждет бесславный конец при любом развитии событий, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что пока неясно, предоставят ли соответствующие материалы для расследования НАБУ, и это покажет лишь время.

«Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — резюмировал глава ДНР.

Ранее газета The Washington Post писала, что положение Зеленского еще никогда не было настолько уязвимым, как сейчас в связи с коррупционным скандалом.