Раскрыто число перешедших на сторону России бойцов ВСУ

ТАСС: Более тысячи бойцов ВСУ перешли на сторону России
Сейчас в рядах армии России воюют более тысячи бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они ведут боевые действия в четырех полноценных подразделениях, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как сообщил собеседник агентства, украинская разведка жалуется на то, что все больше экс-солдат ВСУ вступают в ряды Вооруженных сил России. «ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России. Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем одну тысячу человек», — поделился он.

Чаще всего украинцы переходят на сторону России по идеологическим причинам — они считают себя русскими. Также многие говорят о несогласии с политикой, которую проводит Киев, и желании свергнуть власть в республике. Кроме того, некоторые хотят получить российское гражданство и отмечают некомпетентность украинского командования.

Однако не все решаются на такой поступок — чаще всего солдаты ВСУ боятся за своих родственников, оставшихся на Украине, так как у них могут возникнуть проблемы со Службой безопасности Украины. По этой же причине большинство бойцов не раскрывают свои личности.

Ранее сообщалось, что группа бойцов ВСУ попала в плен под Северском из-за ошибки командиров.

