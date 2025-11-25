Спорт
11:51, 25 ноября 2025Спорт

Россиянин сделал ставку на футбольные матчи и выиграл более восьми миллионов рублей

Игрок сделал экспресс-ставку на 4 футбольных матча и выиграл 8,1 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на ряд футбольных матчей и выиграл 8,1 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Изначальный номинал ставки составил 600 тысяч рублей. Россиянин получил выигрыш по экспресс-ставке с коэффициентом 13,50.

Экспресс состоял из четырех футбольных матчей с коэффициентами от 1,67 до 2,27. Победный гол в матче «Челси» с «Бернли» на 88-й минуте, забитый Энцо Фернандесом, стал решающим для прохода форы. Также сыграли победа «Спартака» над ЦСКА (1:0), высокий тотал (3+ гола) в матче «Боруссия» — «Штутгарт» (3:3) и победа «Барселоны» над «Атлетиком» (4:0).

Ранее сообщалось, что клиент букмекерской компании выиграл 1,5 миллиона рублей, поставив 100 рублей на девять спортивных событий. Россиянин собрал экспресс, куда вошли восемь футбольных матчей и один теннисный поединок.

