Экономика
22:47, 25 ноября 2025Экономика

Стало известно о продаже сооснователем «Лукойла» своей доли в компании

Reuters: Сооснователь «Лукойла» Федун продал свою долю обратно компании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сооснователь «Лукойла» Леонид Федун вышел из владения в российской нефтяной компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника и корпоративные сведения.

По информации собеседников агентства, в начале 2025 года топ-менеджер продал свою долю (около 10 процентов) обратно «Лукойлу» на сумму около 7 миллиардов долларов. Однако сколько он получил в итоге — неизвестно. Журналистам на момент написания материала не удалось связаться с Федуном. В «Лукойле» от комментариев отказались.

«Лукойл» попал под блокирующие санкции западных стран во второй половине октября. Вскоре после этого руководство компании объявило о завершении поисков покупателя своих зарубежных активов.

Несмотря на санкции, совет директоров «Лукойла» принял решение выплатить дивиденды. Список получателей дивидендов предлагают закрыть 12 января. «Отметив устойчивое финансовое положение группы "Лукойл", совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию», — отметили представители компании.

В июле Федун занял пятое место в рейтинге Forbes по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отмечалось, что он выплатил дивиденды в размере девяти миллиардов рублей.

