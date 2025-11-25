Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 25 ноября 2025Россия

Три человека пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

Губернатор Слюсарь: Три человека пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что три человека ранены в Таганроге и Бессергеневке после атаки БПЛА.

«В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», — говорится в сообщении.

В Таганроге, по предварительным сведениям, пострадали фасады и окна двух многоквартирных домов, одного частного и припаркованных автомобилей. В Нелиновском районе, в селе Петрушино, сгорел частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, где произошел пожар, заявил Слюсарь.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в Краснодарском крае пострадал один человек. Как стало известно, обломки украинского беспилотника упали на частный дом, пострадавшего госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?

    На Украине сообщили о массированной атаке по объектам энергетики

    Стало известно о попытках Украины вовлечь Европу в переговоры с США

    В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

    Известное лекарство оказалось способно снизить потребность в инсулине

    Назван ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина

    В Британии заявили о неспособности Европы решить конфликт на Украине

    Бывшая избранница российского миллиардера показала фото в оголяющем тело образе

    Девушка решила преподать соседке урок и украла прах ее бабушки

    Милый комплимент незнакомому ребенку едва не обернулся уличным скандалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости