Три человека пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

Губернатор Слюсарь: Три человека пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что три человека ранены в Таганроге и Бессергеневке после атаки БПЛА.

«В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», — говорится в сообщении.

В Таганроге, по предварительным сведениям, пострадали фасады и окна двух многоквартирных домов, одного частного и припаркованных автомобилей. В Нелиновском районе, в селе Петрушино, сгорел частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, где произошел пожар, заявил Слюсарь.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в Краснодарском крае пострадал один человек. Как стало известно, обломки украинского беспилотника упали на частный дом, пострадавшего госпитализировали.