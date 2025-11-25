Уехавший из России комик попал в аварию

Уехавший из России стендап-комик Романов рассказал, что попал в ДТП в Португалии

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Португалии, попал в ДТП. Об аварии он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ДТП произошло, когда юморист вез ребенка на футбол во время сильного дождя и плохой видимости. Романов отметил, что был за рулем автомобиля Tesla.

«На извилистой дороге с поворотом и уклоном вниз все пошло не так: начался занос, торможение не работает, руль не работает, меня несет в одну сторону. Я выкручиваю руль в другую сторону, торможу автоматически», — объяснил комик.

По словам Романова, он боялся, что автомобиль вылетит с дороги в обрыв, однако в итоге машина врезалась в отбойник и остановилась. Юморист добавил, что в результате ДТП они с ребенком не пострадали, однако он испытал шок.

Ранее Романов оценил возможность возвращения в Россию. Комик отметил, что ему запрещен въезд в страну, в связи с чем он не планирует туда ехать. При этом он допустил, что в пожилом возрасте может вернуться в Одессу — свой родной город.