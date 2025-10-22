Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик с Украины оценил возможность возвращения

Живущий в Европе комик Романов заявил, что не планирует возвращаться в Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Европе, оценил возможность возвращения. На эту тему он высказался в прямом эфире, запись доступна на YouTube.

«В Россию мне вообще, насколько я помню, закрыли въезд, так что не планирую [возвращаться]», — заявил Романов.

Юморист назвал Мадейру в Португалии, где он сейчас живет, идеальным для себя местом. При этом комик допустил, что в пожилом возрасте вернется на Украину в Одессу, где он родился и вырос.

Ранее Романов заявил, что не хотел бы жить в США. При этом юморист указал, что ему нравится бывать в этой стране.

В апреле стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Юмористам также запретили въезд в страну. В ведомстве подчеркнули, что действия комиков создают угрозу национальной безопасности России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Женщина впервые вышла замуж в 76 лет благодаря сайту знакомств

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Раскрыта стоимость складного планшета Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости