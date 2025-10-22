Покинувший Россию комик с Украины оценил возможность возвращения

Живущий в Европе комик Романов заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Европе, оценил возможность возвращения. На эту тему он высказался в прямом эфире, запись доступна на YouTube.

«В Россию мне вообще, насколько я помню, закрыли въезд, так что не планирую [возвращаться]», — заявил Романов.

Юморист назвал Мадейру в Португалии, где он сейчас живет, идеальным для себя местом. При этом комик допустил, что в пожилом возрасте вернется на Украину в Одессу, где он родился и вырос.

Ранее Романов заявил, что не хотел бы жить в США. При этом юморист указал, что ему нравится бывать в этой стране.

В апреле стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Юмористам также запретили въезд в страну. В ведомстве подчеркнули, что действия комиков создают угрозу национальной безопасности России.