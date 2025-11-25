Наука и техника
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Две атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 945А «Кондор» Военно-морского флота (ВМФ) России — К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» — являются бесполезным чудом, утверждает обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Джек Бакби.

Автор напоминает, что АПЛ проекта 945А «Кондор» получили двухкорпусную конструкцию из прочного титанового сплава, благодаря которой способны погружаться на большие глубины и имеют низкую гидроакустическую заметность. «На бумаге они проектировались как элитные охотники за подлодками времен холодной войны, способные преследовать американские субмарины в суровых арктических водах. На практике же они играют лишь второстепенную роль в стратегии», — утверждает обозреватель.

Бакби замечает, что из-за дороговизны титановой конструкции было построено всего две АПЛ проекта 945А «Кондор», которые в настоящее время якобы иногда принимают участие в учениях, но «мало что делают для формирования глобального подводного баланса сил».

Тем не менее автор признает, что с технической точки зрения К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» являются «титановым чудом» и впечатляют, поскольку «представляют собой редкие образцы инженерной мысли». «Это серьезная машина, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками, скрытностью и способностью бросать вызов вражеским подводным лодкам на большой глубине и в арктических условиях», — пишет автор, добавляя, что «это не имеет значения».

В октябре 2024-го журнал The National Interest признал российские АПЛ проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» лидерами рейтинга лучших субмарин мира в 2024 году.

В феврале того же года ТАСС со ссылкой на близкий к флоту источник сообщил, что АПЛ проекта 945А «Кондор», которые остаются единственными титановыми АПЛ в составе ВМФ России, ожидают ремонта с модернизацией.

