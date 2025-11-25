Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 25 ноября 2025Мир

В США раскрыли позицию Трампа по урегулированию на Украине

Politico: Трамп хочет мира на Украине на любых условиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине вне зависимости от деталей мирного соглашения. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома.

Как отмечается в статье, у американского лидера нет красных линий, поэтому он готов принять любые договоренности по поводу урегулирования конфликта, которые максимально быстро смогут заключить обе стороны.

«Конечная цель — это мир. Это самое важное, чего можно здесь достичь», — сказал собеседник издания.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Украине очень близка. По его словам, Вашингтону, несмотря на все сложности, удалось достичь прогресса в ходе переговоров.

Также стало известно, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из разработанного администрацией Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего количество пунктов в документе сократили с 28 до 19.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Макрон сообщил о создании рабочей группы по Украине

    Пострадавшие рассказали о пытках в подмосковном рехабе

    Стало известно о продаже сооснователем «Лукойла» своей доли в компании

    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

    В США раскрыли позицию Трампа по урегулированию на Украине

    Зеленский высказал пожелание по встрече с Трампом

    Популярность турецких сериалов в России объяснили

    В Киеве заявили о худшем моменте для переговоров

    В США высказались об ответе России по мирному плану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости