В США заявили о способности Трампа продавить отказ Украины от НАТО

Сакс: Трамп может продавить отказ Киева от НАТО и улучшение отношений США и РФ
Марина Совина
Россия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп может добиться определенных исходов при урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Сакса, Трамп может продавить отказ Киева от НАТО, а также выступить за улучшение отношений США и России.

«Если Трамп будет действовать как настоящий президент, то он сможет это продавить: никакого НАТО, фактическое признание территориальных изменений и нормализация отношений между Россией и США», — отметил эксперт.

Ранее Сакс допустил скорое завершение конфликта на Украине, если Трамп доведет дело до конца. Однако он подчеркнул, что американский лидер способен поддаваться влиянию.

