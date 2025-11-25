Бывший СССР
Пушилин рассказал о разрушении участка канала Северский Донец — Донбасс

Пушилин: ВСУ намеренно разрушили участок канала Северский Донец — Донбасс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно разрушили на подконтрольной им территории участок канала Северский Донец — Донбасс, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что находящаяся под контролем ВСУ часть канала повреждена в результате разрыва боеприпасов, а также износа.

«Потому что канал без воды, водонасосные станции, которые частично и так были повреждены, конечно же, они требуют ремонта, а где-то какие-то участки попросту замены», — подчеркнул он.

Пушилин рассказал о мониторинге тех участков канала, которые находятся на территории, подконтрольной российской армии. Он добавил, что канал будет восстановлен после освобождения Славянска.

Ранее стало известно, что жители небольших поселков в окрестностях Донецка страдают от сильной нехватки питьевой воды, поскольку водовозы из регионального центра приезжают нерегулярно.

