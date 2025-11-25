Наука и техника
Выявлен скрытый триггер болезни Паркинсона

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Апноэ сна, остающееся без коррекции, может почти вдвое повышать риск развития болезни Паркинсона — к такому выводу пришли исследователи Oregon Health & Science University и Portland VA Health Care System. Работа опубликована в JAMA Neurology.

Анализ электронных медицинских записей более 11 миллионов американцев (1999–2022 годы) показал: регулярное использование аппарата CPAP существенно снижает вероятность нейродегенерации.

Даже после учета ожирения, высокого давления, возраста и других факторов связь между апноэ сна и риском Паркинсона оставалась значимой. По словам ученых, многократные эпизоды снижения уровня кислорода во время сна могут годами негативно влиять на работу нейронов, повышая их уязвимость с возрастом.

Исследователи подчеркивают, что CPAP не только улучшает качество сна и снижает усталость, но и может стать важной мерой защиты мозга. Многие пациенты, по словам врачей, отмечают выраженное улучшение самочувствия после начала терапии — теперь к этим эффектам добавляется и потенциальное снижение риска Паркинсона.

Ранее стало известно, что всего две недели засыпания в одно и то же время могут привести к клинически значимому снижению артериального давления.

