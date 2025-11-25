Гончаренко: Зеленский отказался лететь к Трампу, сославшись на доработки плана

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лететь к американскому коллеге Дональду Трампу, сославшись на доработки плана по окончанию конфликта на Украине. Об этом пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Зеленский отказался, сославшись на необходимость более детальной проработки плана и консультаций с европейскими лидерами», — пишет парламентарий.

Гончаренко уточнил, что, вероятно, Зеленский прилетит в Вашингтон на следующей неделе, о чем заявил лично Трампу.

Ранее стало известно, что вычеркнутые из первоначальной версии плана США по Украине пункты будут прописаны в других документах, их планируется обсуждать в рамках дальнейших переговоров. При этом отмечается, что членство Украины в НАТО «не полностью исключено».