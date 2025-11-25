Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:51, 25 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский отказался лететь к Трампу

Гончаренко: Зеленский отказался лететь к Трампу, сославшись на доработки плана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лететь к американскому коллеге Дональду Трампу, сославшись на доработки плана по окончанию конфликта на Украине. Об этом пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Зеленский отказался, сославшись на необходимость более детальной проработки плана и консультаций с европейскими лидерами», — пишет парламентарий.

Гончаренко уточнил, что, вероятно, Зеленский прилетит в Вашингтон на следующей неделе, о чем заявил лично Трампу.

Ранее стало известно, что вычеркнутые из первоначальной версии плана США по Украине пункты будут прописаны в других документах, их планируется обсуждать в рамках дальнейших переговоров. При этом отмечается, что членство Украины в НАТО «не полностью исключено».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты убранные из мирного плана Трампа по Украине пункты

    В Литве назвали неизбежным диалог с Белоруссией

    Бренд Hugo Boss отказались аннулировать в России

    В России отреагировали на массированную атаку БПЛА Украины по южным регионам

    Российский учитель подрался с семиклассником

    Макрон раскрыл связанные с Россией опасения

    Рецидивист ответил за жестокое нападение на ветерана ВОВ в российском регионе

    Россиянка попала в реанимацию после приема ванны

    В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

    Раскрыты опасения ЕС из-за плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости