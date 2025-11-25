Зеленский высказал пожелание по встрече с Трампом

Зеленский заявил, что присутствие европейцев на встрече с Трампом будет полезным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил пожелание по встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Он высказался об этом в ходе совещания «коалиции желающих» в формате видеоконференции.

«Я готов встретиться с президентом Трампом. Но есть деликатные вопросы для обсуждения... присутствие европейских лидеров может быть полезным», — заявил Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Зеленский выразил согласие с большинством пунктов предложенного Трампом плана по урегулированию украинского конфликта. При этом, утверждает он, Киев предложил внести в мирный план США «некоторые конструктивные изменения»