Зеленский высказался о помощи Запада после массированного удара по Киеву

Зеленский призвал Запад не останавливать военную помощь после удара ВС России

Страны Запада должны ни в коем случае не останавливать военную помощь Украине. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас — чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии», — призвал политик.

Зеленский высказался о продолжении военной помощи Запада после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России в ночь на 25 ноября. По его словам, главной целью атак ВС России стали объекты энергетической инфраструктуры, а также портовая инфраструктура в Одесской области. Политик также добавил, что санкционное давление на Россию играет такую же роль, как и поставки оружия и средств противовоздушной обороны.

24 ноября The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает приостановку военной помощи Украине. По информации издания, представители Белого дома обозначили Украине возможность такого сценария в ходе переговоров в Женеве 23 ноября.

Ранее в Киеве отключили теплоснабжение и ввели график отключения света после удара ВС России. Отмечается, что ранее такие меры были приняты в Полтавской и Сумской областях.