Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:38, 26 ноября 2025Спорт

51-летний бывший футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей

Бывший футболист сборной России Нигматуллин женился на телеведущей Сынче
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин женился на телеведущей Эвелине Сынче. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летний экс-голкипер опубликовал несколько фотографий и видео со свадьбы. Церемония бракосочетания с 23-летней телеведущей прошла в Москве.

Ранее Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Это половина, которая полагается экс-вратарю за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве. Бывшая жена ранее забрала все деньги себе.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным российским чиновником

    Книгу «Оно» изъяли после жалоб на ЛГБТ-контент

    Хейтеры довели Седокову до слез

    К спору банков и маркетплейсов о скидках подключилась ФАС

    Россияне рассказали о влиянии гороскопов на жизнь

    Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

    Генсек НАТО сделал заявление о продолжении помощи Украине

    Раненый участник СВО рассказал на видео о вымогательстве у него денег

    Россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача

    Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости