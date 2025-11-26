51-летний бывший футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей

Бывший футболист сборной России Нигматуллин женился на телеведущей Сынче

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин женился на телеведущей Эвелине Сынче. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летний экс-голкипер опубликовал несколько фотографий и видео со свадьбы. Церемония бракосочетания с 23-летней телеведущей прошла в Москве.

Ранее Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Это половина, которая полагается экс-вратарю за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве. Бывшая жена ранее забрала все деньги себе.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».