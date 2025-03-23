Суд обязал бывшую жену экс-вратаря сборной России выплатить ему 59 миллионов рублей

Суд обязал бывшую жену Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 миллионов рублей

Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену экс-вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале юридической компании «Гордон и сыновья».

«Очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда. В противном случае мы будем вынуждены принять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения», — говорится в заявлении юристов.

В компании также отметили, что 59 миллионов рублей — это половина, которая полагается Нигматуллину за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве. Бывшая жена ранее забрала все деньги себе.

Ранее стало известно, что Нигматуллину приходится жить на съемной квартире в Москве, потому что бывшая жена отобрала всю его недвижимость. Помимо квартиры в российской столице, у бывших супругов присутствует спор вокруг квартиры в Майами, а также парковочных мест.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».