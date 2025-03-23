Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Грузия
Сегодня
17:00 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Словения
Сегодня
20:00 (Мск)
Словакия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Венгрия
Сегодня
20:00 (Мск)
Турция
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Сербия
Сегодня
20:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Германия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Португалия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
10:36, 23 марта 2025Спорт

Суд обязал бывшую жену экс-вратаря сборной России выплатить ему 59 миллионов рублей

Суд обязал бывшую жену Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену экс-вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале юридической компании «Гордон и сыновья».

«Очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда. В противном случае мы будем вынуждены принять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения», — говорится в заявлении юристов.

В компании также отметили, что 59 миллионов рублей — это половина, которая полагается Нигматуллину за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве. Бывшая жена ранее забрала все деньги себе.

Ранее стало известно, что Нигматуллину приходится жить на съемной квартире в Москве, потому что бывшая жена отобрала всю его недвижимость. Помимо квартиры в российской столице, у бывших супругов присутствует спор вокруг квартиры в Майами, а также парковочных мест.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».

    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    В российском регионе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

    В российском регионе нашли неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

    Диетолог раскрыл способ отказаться от сладостей

    На Украине призвали к экономии

    На Западе предупредили об «обществе автоматов Калашникова» на Украине

    В Госдуме высказались о сроках восстановления Курской области

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 80-летней давности

    Россиян предупредили об опасности весенних гроз для роутеров

    Трамп рассказал о своем влиянии на Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше