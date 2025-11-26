Джон Джонс одной фразой описал Кадырова

Американский боец MMA Джон Джонс назвал Кадырова отличным хозяином

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс на своей странице в социальной сети X одной фразой описал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Спортсмен назвал политика отличным хозяином. Так он отреагировал на посещение празднования по случаю 18-летия сына Кадырова Адама.

Ранее Джонс рассказал, что в Чечню его пригласил Кадыров-старший, и назвал поездку потрясающей. «Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — поделился подробностями он.

Джонс стал самым молодым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец завоевал титул в полутяжелом весе в возрасте 23 лет и защитил его рекордное количество раз (11). Позднее он перешел в тяжелый вес, где выиграл пояс в 2023 году, одержав победу над Сирилом Ганом. Через год он защитил титул, одолев соотечественника Стипе Миочича.