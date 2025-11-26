Силовые структуры
09:09, 26 ноября 2025
Силовые структуры

«Горыныч» выследил пробиравшихся в тыл Российской армии диверсантов

ФСБ ликвидировала у Константиновки двоих диверсантов, пробиравшихся в тыл ВС РФ
Любовь Ширижик
Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» выследили двоих украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл Российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР.

Диверсионная группа противника, продвигавшаяся в сторону Дзержинска, была замечена на константиновском направлении.

Операторы «Горыныча» при взаимодействии с 4-й отдельной мотострелковой бригадой Южного военного округа ликвидировали двоих диверсантов.

Ранее сообщалось об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике.

