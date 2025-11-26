Гражданка Украины расправилась с мужем из-за пророссийских взглядов

Жительница Ирпеня в Киевской области зарезала мужа из-за пророссийских взглядов

Гражданка Украины, жительница города Ирпень в Киевской области расправилась с мужем с помощью ножа из-за пророссийских взглядов. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужчины и его связи с родственниками», — сказано в публикации.

Женщина нанесла своему мужу удар в грудь ножом. Он скончался до приезда медиков.