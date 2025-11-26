Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:33, 26 ноября 2025Бывший СССР

Гражданка Украины расправилась с мужем из-за пророссийских взглядов

Жительница Ирпеня в Киевской области зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Київська обласна прокуратура»

Гражданка Украины, жительница города Ирпень в Киевской области расправилась с мужем с помощью ножа из-за пророссийских взглядов. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужчины и его связи с родственниками», — сказано в публикации.

Женщина нанесла своему мужу удар в грудь ножом. Он скончался до приезда медиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на требование Каллас сократить военный бюджет и численность армии

    Жители Москвы пожаловались на вирус с неожиданным симптомом

    Трамп-младший определил желающих сорвать мирное соглашение по Украине

    Мужчина оказался зажат грузовиком с багажом туристов и не выжил

    На российском рынке ипотеки заметили небывалый перекос

    В НАТО анонсировали совместную инициативу с Украиной

    Развеянный прах Плисецкой и Щедрина спровоцировал скандал

    Гражданка Украины расправилась с мужем из-за пророссийских взглядов

    Найден самый маленький конь в мире

    Официальный курс доллара вновь упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости