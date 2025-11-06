Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 6 ноября 2025Мир

Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

Yle: Украинка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Украинская девочка отказалась петь песню «Калинка» на уроке музыки в финской школе в городе Эспоо. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Уточняется, что дети изучали музыку России и должны были исполнить песню «Калинка», однако родившаяся в Финляндии девочка Николь, мама которой давно переехала из Украины и вышла замуж за местного жителя, отказалась петь на русском языке.

«Николь объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила, что "в школе мы не говорим [о таких конфликтах]», — заявила мать девочки.

По словам директора школы Эллинор Хеллман, она не может комментировать частные случаи, однако отметила, что «школа приветствует всех детей», независимо от национальности, а в таких предметах, как музыка, учащиеся могут столкнуться с разнообразными культурными проявлениями.

Ранее стало известно, что в Польше зафиксирован рост преступлений против украинцев, совершенных на почве национальной ненависти. Отмечается, что за 7 месяцев 2025 года зафиксировано 543 преступления, что на 41 процент больше, чем в прошлом году.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости