Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

Yle: Украинка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

Украинская девочка отказалась петь песню «Калинка» на уроке музыки в финской школе в городе Эспоо. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Уточняется, что дети изучали музыку России и должны были исполнить песню «Калинка», однако родившаяся в Финляндии девочка Николь, мама которой давно переехала из Украины и вышла замуж за местного жителя, отказалась петь на русском языке.

«Николь объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила, что "в школе мы не говорим [о таких конфликтах]», — заявила мать девочки.

По словам директора школы Эллинор Хеллман, она не может комментировать частные случаи, однако отметила, что «школа приветствует всех детей», независимо от национальности, а в таких предметах, как музыка, учащиеся могут столкнуться с разнообразными культурными проявлениями.

Ранее стало известно, что в Польше зафиксирован рост преступлений против украинцев, совершенных на почве национальной ненависти. Отмечается, что за 7 месяцев 2025 года зафиксировано 543 преступления, что на 41 процент больше, чем в прошлом году.