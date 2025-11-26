Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:13, 26 ноября 2025Экономика

В России оценили пользу от платных электронных квитанций за ЖКУ

Депутат Миронов: Платные электронные квитанции ЖКХ — новая обдираловка
Виктория Клабукова

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Введение платных цифровых квитанций за «коммуналку» — новый способ залезть гражданам в карман. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Планы сделать платные услуги в ГИС ЖКХ — это новая обдираловка, причем в самое неподходящее время, когда людям и без того тяжело», — заявил депутат. По мнению Миронова, собираясь взимать с населения плату за квитанции через систему ГИС ЖКХ, власти лишь продолжают установившуюся тенденцию навязывать гражданам электронные сервисы, чтобы затем сделать их платными. Парламентарий опасается, что такая жадность вскоре приведет к платным подпискам на «Госуслугах» и в мессенджере MAX.

Лучшим решением для покрытия расходов оператора системы Миронов видит регулирование расходов внутри отрасли. Депутат предлагает заморозить текущие тарифы на ЖКУ и лучше контролировать, куда уходят выплаченные потребителями деньги. Сейчас же, по словам Миронова, средства россиян «улетают, как в черную дыру» вместо того, чтобы тратить их на модернизацию сетей.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал электронные платежки способом повысить прозрачность расчетов в отрасли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Фуркад отреагировал на получение золота Олимпиады вместо россиянина

    Россиянам объяснили последствия повышения МРОТ

    Единственная подлодка Польши вышла из строя по дороге на военный парад

    США не пригласят одну страну на саммит G20 в 2026 году

    Россияне стали избегать соседей

    В России призвали привлекать к научной работе ветеранов СВО

    ВСУ попытались атаковать Крым

    В Раде заявили о поиске Зеленским замены Ермаку

    Ряд российских регионов предупредили об опасной погоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости