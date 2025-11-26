В России оценили пользу от платных электронных квитанций за ЖКУ

Депутат Миронов: Платные электронные квитанции ЖКХ — новая обдираловка

Введение платных цифровых квитанций за «коммуналку» — новый способ залезть гражданам в карман. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Планы сделать платные услуги в ГИС ЖКХ — это новая обдираловка, причем в самое неподходящее время, когда людям и без того тяжело», — заявил депутат. По мнению Миронова, собираясь взимать с населения плату за квитанции через систему ГИС ЖКХ, власти лишь продолжают установившуюся тенденцию навязывать гражданам электронные сервисы, чтобы затем сделать их платными. Парламентарий опасается, что такая жадность вскоре приведет к платным подпискам на «Госуслугах» и в мессенджере MAX.

Лучшим решением для покрытия расходов оператора системы Миронов видит регулирование расходов внутри отрасли. Депутат предлагает заморозить текущие тарифы на ЖКУ и лучше контролировать, куда уходят выплаченные потребителями деньги. Сейчас же, по словам Миронова, средства россиян «улетают, как в черную дыру» вместо того, чтобы тратить их на модернизацию сетей.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал электронные платежки способом повысить прозрачность расчетов в отрасли.