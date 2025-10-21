Экономика
16:44, 21 октября 2025Экономика

В Госдуме назвали способ повысить прозрачность расчетов за ЖКУ

Депутат Якубовский: Ввод электронных платежек ЖКУ сделает расчеты прозрачнее
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Переход на электронные платежки поможет сделать расчеты коммунальных платежей более прозрачными. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с RT.

Ввод электронных квитанций на оплату ЖКУ упростит взаимодействие между гражданами и поставщиками услуг, сократит ошибки при начислениях и ускорит доставку платежных документов, убежден парламентарий. «В то же время важно обеспечить, чтобы переход к электронным платежкам происходил без ущерба для граждан. Бумажный формат должен оставаться доступным, особенно для пожилых людей и жителей отдаленных населенных пунктов», — уточнил Якубовский. Помимо этого, важно предусмотреть информирование граждан, защиту персональных данных и поэтапное внедрение системы во избежание возможных сбоев, добавил он.

Ранее президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина предложила в пилотном режиме вернуть ЖКХ под государственное управление, чтобы сделать расчеты более прозрачными.

