22:53, 17 октября 2025Экономика

Коммунальщики предложили способ сделать расчеты за ЖКУ более прозрачными

В Межрегиональной гильдии УК предложили вернуть ЖКХ под госуправление
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Возврат ЖКХ под государственное управление в пилотном режиме может помочь сделать расчеты коммунальных платежей более прозрачными. Такой способ предложила президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не все ЖКХ в управление, а только коммунальщиков предлагают передать. Что-то в этом есть. По крайней мере, мы до сих пор не можем добиться от них никаких расшифровок по их тратам на наше благополучие, мы этой структуры не понимаем. Странно, что центральное отопление, система водообеспечения находится в частных руках, с какой стати-то? Речь идет о здоровье нации, о нашем благополучии, а владеют частники», — отметила специалист.

Москвина объяснила, что если организация будет государственной, расчеты станут прозрачными, поскольку денежный оборот пойдет через госструктуры. Между тем она считает необходимым не сразу повсеместно внедрить такую практику, а начать с одного пилотного региона.

Ранее стало известно, что дата крайнего срока оплаты ЖКУ в России будет перенесена с 10-го на 15-е число каждого месяца.

