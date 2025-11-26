«Коалиция желающих» захотела полностью использовать замороженные активы РФ для Украины

Коалиция желающих предложила использовать замороженные активы России для Киева

Участники конференции «коалиции желающих», проходившей в видеоформате, выступили с предложением в полной мере использовать замороженные активы РФ. Об этом сообщается в совместном заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, французского президента Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера.

«Они подчеркнули, что скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос о замороженных активах РФ станет главной темой на будущих переговорах по украинскому конфликту. Она указала, что Евросоюз намерен решительно поддерживать Киев на переговорах.