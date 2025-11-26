Компания вывела в высший свет простую сотрудницу по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Charlies-ghost рассказала о том, как в середине прошлого десятилетия, устроившись в новую компанию на должность простого разработчика программного обеспечения, внезапно попала в высший свет. По ее словам, все началось с неожиданной просьбы вице-президента принять участие в совещании с участием высшего менеджмента.

«Я не знала никого из присутствующих, но все же пришла на встречу и села в углу большого стола. В это время в мессенджере появилось сообщение от вице-президента: "Я собираюсь поговорить о том-то и том-то, и когда я вас позову, я хочу, чтобы вы сказали то-то и то-то". Я сделала все в точности так, как мне было велено. После встречи вице-президент отвел меня в сторону и сказал: "Вы отлично справились!"» — написала автор.

После этого она начала регулярно принимать участие в совещаниях и конференциях, ее приглашали на светские рауты, официальные переговоры с клиентами и неформальные вечеринки с топ-менеджерами крупных корпораций. Когда на одном из таких мероприятий с ней попытался заговорить один из VIP-гостей, к беседующим подошел тот же вице-президент и представил автора как «ведущего технологического стратега», следящего за тем, чтобы бизнес-приоритеты компании соответствовали ее технологиям.

«Я в это время улыбалась и кивала, слушая чушь вице-президента. Теперь я была уверена в истинной причине моего присутствия на этих встречах: им нравилось видеть там мое миловидное лицо и слышать мягкий голос. В жизни я улыбчивая, жизнерадостная и общительная. Возможно, они решили, что мои женские уловки обезоружат и умиротворят наших деловых партнеров, что поможет им заключить более выгодную сделку», — заключила автор. Она добавила, что проработала в компании пять лет — вплоть до ее поглощения более крупным игроком.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, что побудило его отказаться от престижной работы в крупной корпорации и кардинально изменить род деятельности. По словам мужчины, теперь он трудится дальнобойщиком, при этом в качестве напарника он выбрал собственную жену.