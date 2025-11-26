Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел совещание по комплектованию ВС России контрактниками в 2026 году

Заместитель председателя Совета безопасности России провел совещание по комплектованию армии контрактниками в 2026 году. Об этом политик сообщил в своем канале в мессенджере Max.

«На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году» — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что правительство России захотело запретить выдворение иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.