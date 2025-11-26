Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 26 ноября 2025Россия

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел совещание по комплектованию ВС России контрактниками в 2026 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России провел совещание по комплектованию армии контрактниками в 2026 году. Об этом политик сообщил в своем канале в мессенджере Max.

«На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году» — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что правительство России захотело запретить выдворение иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Одно решение России в отношении Китая стало пощечиной для Японии

    Писториус выступил с одним призывом к властям Германии

    Фуркад отреагировал на получение золота Олимпиады вместо россиянина

    Россиянам объяснили последствия повышения МРОТ

    Единственная подлодка Польши вышла из строя по дороге на военный парад

    США не пригласят одну страну на саммит G20 в 2026 году

    Россияне стали избегать соседей

    В России призвали привлекать к научной работе ветеранов СВО

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости