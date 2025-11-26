Культура
Михалков назвал «Оскар» премией вашингтонского обкома

Михалков: Евразийская киноакадемия создана для тех, кого не слышат на Западе
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, режиссер Никита Михалков рассказал об отличиях Евразийской киноакадемии от голливудских и европейских аналогов. Его комментарий приводит aif.ru.

Оскароносный режиссер заявил, что Евразийская киноакадемия создана для тех, кого не слышат западные киноэксперты, оценивающие в фильмах соответствие идеологии, а не художественную составляющую. «Культура не должна подчиняться "Окнам Овертона"», — подчеркнул он.

Михалков уточнил, что на данный момент российская картина может попасть в программу Каннского кинофестиваля, лишь выполнив ряд условий: в фильме должны присутствовать национальные меньшинства, представители ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и осуждение РФ. По его словам, те же правила касаются наград Американской киноакадемии, поскольку «Оскар» превратился в премию «вашингтонского обкома».

Известно, что первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится в Москве 27 ноября. В конкурсе примут участие 34 фильма авторов из Китая, Турции, Сербии, ЮАР и многих других стран. Россию представит картина «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Также глава государства направил кинематографисту телеграмму, в которой поздравил его с 80-летием.

