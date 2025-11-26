Мир
06:04, 26 ноября 2025Мир

Министр армии США предупредил Киев о неминуемом поражении

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил в Киеве, что Украину ждет «неминуемое поражение». Об этом сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что в ходе встречи с украинскими официальными лицами он дал «мрачную оценку» ситуации. Дрисколл заявил своим визави, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск

Как отмечается в материале, в целом посыл американской стороны на встрече сводился к тому, что Украине следует принять сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен пойти на сделку. Он указал, что Россия превосходит Украину по численности армии, а конфликт между государствами может продолжаться годами.

