05:53, 26 ноября 2025Мир

Минобороны США признали полуторагодовые задержки в военной помощи Украине

В Пентагоне заявили о полуторагодовых задержках в поставках боеприпасов Киеву
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Задержки поставок боеприпасов Киеву достигают от одного до восемнадцати месяцев. О таком выполнении программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) стало известно из отчета инспекции Минобороны США, с которым ознакомилось журналисты РИА Новости.

«По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок», — уточняется в документе.

Как гласят данные отчета, к 30 ноября прошлого года недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов. Этот показатель превышает 55 процентов заказанного объема. При этом проверка охватила семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, 1,6 миллиарда из которых отводилось на боеприпасы.

Инспекторы отметили, что военные чиновники утверждали заказы, когда сами были в курсе трудностей у подрядчиков. По признанию военных, установленные сроки могли быть «нереалистичными с самого начала». К июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц. что способствовало закрытию практически всего первоначального дефицита — общий объем достиг 98 процентов плана.

Впрочем, конкретные даты окончания оставшихся поставок не раскрываются. Выполнение контрактных обязательств осложнилось из-за возросшего спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине, уточнили инспекторы.

Ранее профессор военной истории Александр Хилл из Британии подчеркнул, что российская армия адаптировалась к британским ракетам и танкам. По его словам, Россия перехватила инициативу в зоне конфликта на Украине.

