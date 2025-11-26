Интернет и СМИ
08:43, 26 ноября 2025

Мизулина обратилась в органы из-за продажи запрещенных товаров на маркетплейсах

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с сообщениями о продаже на маркетплейсах запрещенных товаров. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Лиге безопасного интернета ежедневно поступают обращения, связанные с деятельностью маркетплейсов. «Мы действительно еще 24 октября обратились в ФСБ, МВД России, Ростехнадзор в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 литров и более», — сообщила Мизулина в разговоре с агентством.

Как указала глава ЛБИ, на маркетплейсах, в том числе и в розничной торговле, попадаются товары, которые запрещены к обороту на территории государства и за продажу которых предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Мизулина дала рекомендации россиянам, получающим сообщения, в которых неизвестные предлагают им совершить теракт

