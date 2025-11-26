Силовые структуры
Назван способ обогащения бывшего замглавы Минобороны России Иванова

Суд отказался привлечь управляющего к иску ГП об изъятии имущества Иванова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании представитель надзорного ведомства заявила, что экс-чиновник использовал свои служебные полномочия вопреки интересам государства. По ее словам, Иванов направил коррупционные связи на личное обогащение и своих родственников. Сам он не участвует в слушаниях, отмечает РИА Новости. Экс-замминистра находится в СИЗО, видеосвязь с ним не запланирована. На суде присутствуют его мать и гражданская жена Мария Китаева.

Суд отказал адвокатам Иванова в ходатайстве о привлечении к разбирательству финансового управляющего, назначенного Арбитражным судом Москвы в рамках банкротства экс-чиновника. Защитник обосновал просьбу тем, что Иванов не может самостоятельно совершать действия в отношении своего имущества.

Арбитражный суд постановил изъять у него квартиру на Поварской улице в Москве стоимостью 115 миллионов рублей и жилой дом площадью 345 квадратных метров в Красногорске за 8 миллионов рублей.

