Названы главные валюты в торговле России с ключевыми партнерами

РАСПП: Основные валюты в торговле России с азиатскими странами — рубль и юань

За последние несколько лет основными валютами в торговле России с азиатскими странами, являющимися для РФ одними из главных экономических партнеров, стали рубль и юань. Об этом заявил глава Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Его слова приводит РИА Новости.

Роль же ведущих мировых валют в структуре торговых расчетов России с азиатскими странами стабильно падает, отметил он. «Доллар и евро играют в них все меньшую роль», — констатировал Манкевич. На этом фоне все большее внимание уделяется юаню, пояснил он. Эта валюта активно используется Россией не только в торговле с Китаем, но и с другими дружественными странами, резюмировал руководитель РАСПП.

При этом проблема усиливающегося санкционного контроля со стороны властей США остается, добавил он. Крупные китайские банки, объяснил Манкевич, стали осторожно подходить к вопросу обслуживания платежных операций с участием российских контрагентов. Они боятся попасть под вторичные санкции и отключения от Международной системы передачи межбанковских сообщений (SWIFT). В результате основную нагрузку взяли на себя мелкие и средние по объемам капитализации китайские финансовые организации, а также дочерние структуры российских банков в КНР и платежные посредники, заключил глава РАСПП.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении доли нацвалют в структуре торговых расчетов России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примерно до 98 процентов. Москва совместно с властями дружественных государств, отметил глава государства, ведет работу над сохранением подобной динамики с целью снижения зависимости от доллара и евро.