Росавиация: Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар вернулись к работе

Сразу несколько российских аэропортов вернулись к штатной работе после введенных в ночь на 26 ноября ограничений на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Речь идет об авиагаванях Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика. Запреты на полеты вводились для обеспечения безопасности самолетов.

