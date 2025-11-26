Путешествия
09:28, 26 ноября 2025Путешествия

Несколько российских аэропортов вернулись к штатной работе

Росавиация: Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар вернулись к работе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сразу несколько российских аэропортов вернулись к штатной работе после введенных в ночь на 26 ноября ограничений на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Речь идет об авиагаванях Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика. Запреты на полеты вводились для обеспечения безопасности самолетов.

Ранее россиянам задержали рейс из Египта на 10 часов и поменяли борт во время промежуточной посадки. Путешественники также пожаловались, что после посадки их продержали на борту четыре часа без еды и воды.

