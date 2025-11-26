Официальный курс доллара вновь упал

Банк России опустил официальный курс доллара до 78,59 рубля

Официальный курс доллара, находящийся, как сообщалось ранее, у «области двухлетнего дна», вновь упал. Банк России установил его на 27 ноября на уровне 78,59 рубля, что на 37 копеек ниже озвученного накануне, говорится на сайте регулятора.

Курс евро на четверг прибавил 53 копейки, составив 91,5 рубля.

Рубль подрастает на спокойных торгах в ожидании благоприятных новостей по ситуации вокруг украинского конфликта, получая поддержку от продаж экспортной выручки под предстоящий в конце недели пик налоговых платежей, а также с учетом «отсутствия в четверг расчетов по доллару из-за празднования в США Дня благодарения», пишет Reuters.

Ранее также стало известно, что российский фондовый рынок отреагировал стремительным ростом на сообщения СМИ о согласии Киева с предложенным администрацией президента США Дональда Трампа планом прекращения боевых действий.