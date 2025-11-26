Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 26 ноября 2025Россия

Огромный огненный столб над полыхающим под Москвой рестораном сняли на видео

В Подмосковье загорелся ресторан, огромный огненный столб сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Полыхающий в Московской области ресторан сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи видно огромный огненный столб, освещающий округу. Ролик снят из окна или с балкона жилого дома, расположенного на значительном удалении от места ЧП. Несмотря на это, пламя хорошо видно даже с большого расстояния.

Канал уточняет, что горит ресторан «Роза ветров» в населенном пункте Голубое Солнечногорского района. О пострадавших не сообщается. На сайте ресторана указано, что совокупно все залы заведения могут вместить 200 человек.

Ранее пожар произошел на одном из московских предприятий. В столице загорелся хлебозавод «Черемушки». Крыша здания была охвачена пламенем, на третьем этаже произошло задымление. О причинах возгорания не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Лежавшие на заднем сиденье машины останки ее владельца не замечали две недели

    Раскрыты планы Великобритании по Украине

    Аглаю Тарасову признали виновной в контрабанде наркотиков. Какой приговор вынесли актрисе?

    Мужчина изнасиловал девушку, лишил ее жизни шнурком и был пойман благодаря туристам

    Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

    Гоблин назвал загадкой один закон в России

    Михалков назвал «Оскар» премией вашингтонского обкома

    Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

    Появилось видео удара десятью ФАБ по Гуляйполю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости