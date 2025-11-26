Огромный огненный столб над полыхающим под Москвой рестораном сняли на видео

Полыхающий в Московской области ресторан сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи видно огромный огненный столб, освещающий округу. Ролик снят из окна или с балкона жилого дома, расположенного на значительном удалении от места ЧП. Несмотря на это, пламя хорошо видно даже с большого расстояния.

Канал уточняет, что горит ресторан «Роза ветров» в населенном пункте Голубое Солнечногорского района. О пострадавших не сообщается. На сайте ресторана указано, что совокупно все залы заведения могут вместить 200 человек.

Ранее пожар произошел на одном из московских предприятий. В столице загорелся хлебозавод «Черемушки». Крыша здания была охвачена пламенем, на третьем этаже произошло задымление. О причинах возгорания не сообщалось.